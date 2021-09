Stand: 10.09.2021 15:20 Uhr Nach Einschulungsfeier: Massiver Corona-Ausbruch befürchtet

Nach einer Einschulungsfeier in Edewecht sorgt sich der Landkreis Ammerland vor einem massiven Corona-Ausbruch. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist das Virus in einer Familie bei zwei Kindern und deren Eltern festgestellt worden. Vor gut einer Woche hatte die Feier für alle Klassen einer Grundschule stattgefunden, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Dabei seien keine Masken getragen und Abstandsregeln eingehalten worden, sagt der Landkreis. Zwei Schulklassen seien bereits in Quarantäne. Das Gesundheitsamt muss demnach 154 Personen überprüfen, die bei der Feier dabei waren. Hinzu kommen noch deren Kontaktpersonen. Laut Schulleitung seien die Feiern für die Klassen zweigeteilt gewesen, alle hätten einen negativen Test vorgezeigt, Stühle hätten weit auseinander gestanden, Masken seien erst am Platz abgenommen worden. Die Infektionen in der Familie seien auch erst nach der Einschulung festgestellt worden, sagt der Schulleiter.

