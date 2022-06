Nach Einbruchsserie: Polizei ertappt Bande auf frischer Tat Stand: 10.06.2022 14:12 Uhr Die Polizei in Oldenburg hat mehrere mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bande für mehr als 25 Einbrüche in Oldenburg verantwortlich ist.

Gegen die Bande sei schon länger ermittelt worden, teilte die Polizei mit. In den vergangenen zwei Monaten hätten sich in den Stadtteilen Osternburg und Bürgerfelde Einbrüche in Häuser, Wohnungen und Kioske gehäuft. Dabei hatten es die Täter, die meist durch auf Kipp stehende Fenster in die Gebäude gelangten, den Angaben zufolge auf Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte abgesehen.

Polizei greift in der Wohnung der Täter zu

In der Nacht auf Donnerstag konnten die Beamten die Bande auf frischer Tat ertappen. Die Verdächtigen hatten laut Polizei alleine in dieser Nacht versucht, in mehrere Wohnungen einzudringen - und waren in einem Fall auch erfolgreich. Als die Täter in ihre eigene Wohnung zurückkehrten, griff die Polizei zu. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle. Zur genauen Zahl der Festgenommenen machte die Polizei am Freitag mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen keine Angaben. Die Mitglieder der Bande hätten ihre Einbrüche in wechselnder Täterschaft verübt, hieß es.

