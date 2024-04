Stand: 04.04.2024 06:15 Uhr Nach Diesel-Unfall: B437 vor Wesertunnel heute gesperrt

Ein Unfall auf der B437 bei Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) wird laut Polizei heute erneut für Verkehrsbehinderungen rund um den Wesertunnel sorgen. Den Angaben zufolge war am Dienstag ein 44-Jähriger mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Dabei riss der Tank auf und 400 Liter Diesel sickerten ins Erdreich. Für die aufwendige Bergung sperrte die Polizei die B437 für mehrere Stunden. Dabei sei es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, so ein Sprecher. Nun müsse der belastete Boden ausgetauscht und die Strecke dafür zwischen 10 und 13 Uhr erneut in beide Richtungen gesperrt werden. Der Wesertunnel selbst bleibe frei, der Weg zur A27 führe über eine Umleitung durch Büttel.

