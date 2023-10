Stand: 17.10.2023 09:37 Uhr Nach Brandstiftung in Bösel: Mieter selbst unter Verdacht

Nach einer Brandstiftung in Bösel (Landkreis Cloppenburg), steht nach NDR Informationen inzwischen auch der ehemalige Mieter selbst unter Verdacht. Im Fokus der Ermittler stehen drei verwandte Männer im Alter von 36, 37 und 48 Jahren. Die Polizei hatte vergangene Woche ihre Wohnungen durchsucht. Bei dem Brand der Doppelhaushälfte Anfang Juli war niemand verletzt worden, doch das Haus war anschließend unbewohnbar. Einige Tage vorher waren umgedrehte Hakenkreuze an das Carport geschmiert worden. Deshalb hatte auch der polizeiliche Staatsschutz ermittelt - nun erhärtet sich aber laut Staatsanwaltschaft der Verdacht gegen den Mieter selbst sowie gegen seine zwei Verwandten. Ihre Handys und weitere Datenträger wurden von der Polizei beschlagnahmt. Sie sollen jetzt darüber Aufschluss geben, wer an der Brandstiftung beteiligt war und wie das Feuer entstanden ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.10.2023 | 13:30 Uhr