Nach Brand auf Recyclinghof in Hatten: A28 bald wieder frei Stand: 19.05.2025 14:21 Uhr Nach einem Brand auf einem Recyclinghof in Hatten soll die A28 zwischen Oldenburg und Bremen bald wieder freigegeben werden. Ein Gutachter hat Entwarnung gegeben: Der bei dem Feuer beschädigte Funkmast sei standsicher.

Das sagte ein Sprecher der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg dem NDR Niedersachsen. Zuvor war eine Demontage des bis zu 55 Meter hohen Mastes geplant. Dabei war es seit Sonntagabend allerdings zu Verzögerungen gekommen: Weil sich Schrauben vermutlich aufgrund der Hitzeeinwirkung nicht lösen ließen, sollte ein größerer Teil des Mobilfunkmastes per Kran heruntergeholt werden. Ein von der Gemeinde Hatten angeforderter ausreichend starker Kran sollte am Nachmittag auf dem Recyclinghof eintreffen, um das etwa zehn Tonnen schwere Teilstück zu heben. Durch die Einschätzung des Gutachters ist dies nun nicht mehr notwendig.

Sperrung der A28 - Ausweichstrecken überlastet

Videos 3 Min Munderloh: A28-Abschnitt nach Löscharbeiten weiter gesperrt Nach einem Brand auf einem Recyclinghof gibt es Bedenken, dass ein beschädigter Turm auf die Fahrbahn stürzen könnte. 3 Min

Die A28 war bereits seit mehreren Tagen zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und Hude in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Berufsverkehr war es am Montagmorgen zu längeren Staus und Verkehrsbehinderungen gekommen. Insbesondere die Ausweichstrecken waren völlig überlastet, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Autofahrende sollten den Bereich bestenfalls weiträumig über die A1 und A29 umfahren. Polizei und Feuerwehr hatten bereits am Sonntag vor den Folgen für den Verkehr gewarnt. Die Autobahn sei eine Hauptachse, sagte Jannik Stiller, Sprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg dem NDR. Durch die Sperrung drohe insbesondere im Lkw-Verkehr auch auf den Umleitungsstrecken Stillstand.

Hunderte Autos, Werkstätten und Büroräume in Flammen

Das Feuer war den Angaben zufolge am Freitag gegen 22 Uhr auf dem Recyclinghof in Hatten ausgebrochen und hatte sich schnell über eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern - etwa zwei Drittel der Fläche des Schrottplatzes - ausgebreitet. Mehrere Hundert Fahrzeuge, Reifenstapel und Schrottteile standen in Flammen, das Feuer sprang auch auf Werkstätten und Büroräume über. Die Rauchsäule sei zeitweise sogar in Bremen zu sehen gewesen. "Einen Brand solcher Intensität hatten wir die letzten zehn Jahre nicht", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Großbrand in Hatten: Millionenschaden erwartet

Die Feuerwehr hatte am Samstagnachmittag eine Warnung an die Bevölkerung vor Rauchgasen aufgehoben. Auch am Sonntagmorgen waren Einsatzkräfte weiter auf dem Gelände aktiv, um Glutnester zu löschen. Mittlerweile sind die Löscharbeiten beendet, allerdings ist laut Polizei eine Beregnungsanlage in Betrieb, weil möglicherweise noch Glutnester vorhanden sind. Im Verlauf der Löscharbeiten waren zeitweise mehr als 350 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei und Rettungsdiensten vor Ort. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden geht der Polizei zufolge in die Millionen.

Ursache unklar - Recyclinghof brannte schon einmal

Die Ursache des Feuers ist nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Derzeit würden Videoaufnahmen ausgewertet. Auf dem Recyclinghof in Hatten war im Dezember 2018 ebenfalls ein Großbrand ausgebrochen. Damals waren vorwiegend Reifenstapel in Flammen aufgegangen. Auch da war der Verkehr auf der A28 zeitweise eingeschränkt gewesen. Die Ursache für den Brand 2018 wurde nicht gefunden.

