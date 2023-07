Nach Brand: Freibad Emden öffnet am Dienstag - im Notbetrieb Stand: 24.07.2023 08:49 Uhr Das Van-Ameren-Bad in Emden startet knapp zwei Wochen nach einem Großbrand einen Notbetrieb. Ab Dienstag können Badegäste dort wieder ihre Bahnen ziehen.

Fünf Container ersetzen bis zum Ende der Saison Umkleiden, Toiletten und Büro, wie der Förderverein mitteilte. Duschen sei nur an den sogenannten Durchschreitebecken, im Zugangsbereich vor den Schwimmbecken, möglich. Der Eintritt am ersten Tag sei kostenlos. Möglich sei der Notbetrieb dank zahlreicher Spenden von Menschen, die das Bürgerbad in Emden unterstützen wollen. Das Gebäude am Eingangsbereich des Van-Ameren-Bads war am 11. Juli in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Förderverein berät über Wiederaufbau

Wie es nach dem Sommer für das Freibad weitergeht, will der Förderverein nun klären. In einer anstehenden Mitgliederversammlung solle über den Wiederaufbau gesprochen werden. Die Container seien eine Übergangslösung. Der Schaden am Freibad liegt Schätzungen zufolge bei rund zwei Millionen Euro. Die Stadt hatte dem Verein ihre Unterstützung zugesagt.

