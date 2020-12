Stand: 06.12.2019 06:52 Uhr Nach Beben: Wintershall Dea will entschädigen

Rund zwei Wochen nach den Erdstößen im Landkreis Verden hat der Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea am Donnerstag im Rahmen eines Informationsabends angekündigt, dass betroffene Anwohner entschädigt werden sollen. Die Gemeinde Kirchlinteln und das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hatten die Veranstaltung organisiert. Am 20. November waren im Landkreis Verden zwei Erdbeben registriert worden. Die Epizentren lagen südlich von Kirchlinteln am Rande des Erdgasfeldes Völkersen. Die Erdgasförderung gilt als Auslöser für die Beben.

