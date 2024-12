Stand: 23.12.2024 12:08 Uhr Nach Angriff in Oldenburg: 69-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Nach einer Attacke in der Oldenburger Innenstadt ist ein 69-jähriger Mann am Wochenende nach Angaben der Polizei im Krankenhaus verstorben. Der 69-Jährige war am 16. Dezember attackiert und schwer verletzt worden. Mutmaßlicher Täter ist ein 24-Jähriger. Das Tatmotiv sei noch unklar, berichtet die Polizei. Der junge Mann kam in eine psychiatrische Klinik. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt. Inzwischen wurde durch das Amtsgericht Oldenburg ein sogenannter Unterbringungsbefehl gegen den 24-Jährigen erlassen.

