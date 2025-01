Stand: 22.01.2025 13:23 Uhr Nach Angriff auf Oldenburg-Fans: Mehrere Verdächtige identifiziert

Im Zusammenhang mit einem Angriff auf einen Fanbus des VfB Oldenburg im vergangenen Jahr hat die Polizei mehrere Verdächtige identifiziert. Gegen sie wird nun unter anderem wegen besonders schwerem Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt, teilte die Polizei Oldenburg am Mittwoch mit. Demnach durchsuchten Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein am Mittwoch elf Objekte in Schleswig-Holstein - die meisten davon in Lübeck. Ein weiteres Objekt im niedersächsischen Landkreis Lüneburg wurde ebenfalls durchsucht, hieß es. Die Ermittler stellten dabei Beweise sicher, die nun ausgewertet würden. Weiteren Angabe machte die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Im September des vergangenen Jahres hatte eine Gruppe vermummter Personen vor dem Oldenburger Marschwegstadion einen Fanbus des Fußball-Viertligisten VfB Oldenburg mit Schlagwerkzeugen überfallen. Mehrere Personen waren dabei verletzt worden.

