Nach Aktion in Emden: Volkswagen zeigt Greenpeace an Stand: 27.05.2021 15:05 Uhr VW hat die Umweltorganisation Greenpeace nach einer Aktion in Emden wegen schweren Diebstahls und Hausfriedensbruchs angezeigt. Zudem verlangt VW mehrere Hunderttausend Euro Schadenersatz.

Der Konzern reagiert damit auf die Ereignisse im Emder Hafen am Mittwoch. Greenpeace-Aktivisten waren über einen Zaun gestiegen und hatten die Zündschlüssel von Hunderten verladefertigen Neuwagen gestohlen. Gegen 14 Greenpeace-Mitglieder wird deshalb ermittelt.

VW-Tochter tauscht Schlösser aus

Die VW-Tochter Autoport Emden plant jetzt, die Schlösser von den betroffenen Autos austauschen zu lassen. Die Kosten belaufen sich den Angaben zufolge auf rund 1.000 Euro pro Wagen. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen hatte Greenpeace am Mittwoch Hunderte Schlüssel entwendet. Wie viele Fahrzeuge tatsächlich betroffen sind, konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht abschätzen. "Derzeit laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall", sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Auf dem Areal in Emden stehen derzeit rund 12.000 Autos.

Greenpeace will Schlüssel später wieder zurückgeben

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace bewertet die Aktion anders als der Wolfsburger Autobauer. VW sei kein Schaden entstanden, sagte Sprecher Benjamin Stephan. Die Autos selbst seien schließlich alle unbeschädigt und VW müsse die Schlösser auch nicht austauschen. Die Schlüssel seien auf dem Weg nach Süddeutschland. Dort würden sie in den kommenden Tagen an einem Ort "ausgestellt", der unter dem Klimawandel gelitten habe. Man wolle VW einladen und dann die Schlüssel zurückgeben, so der Greenpeace-Sprecher.

Autoport-Chef hat keine Lust auf Spielchen

Darauf will sich Autoport-Chef Manfred de Vries aber nicht einlassen. Er habe kein Interesse an einer Schnitzeljagd. Außerdem sei nicht auszuschließen, dass die Schlüssel in der Zwischenzeit nachgemacht würden. Daher müssten jetzt die Schlösser im Sinne der Kunden ausgetauscht werden. "Die Anzeige ist raus, Rechnung kommt", sagte er.

