NATO-Einsatz in Estland: Eurofighter aus Wittmund gestartet

Vier Eurofighter vom Luftwaffengeschwader in Wittmund und einer vom nordrhein-westfälischen Fliegerhorst Nörvenich sind am Mittwochvormittag in Richtung Estland gestartet. Ziel ist Militärflugplatz in Ämari, der rund 50 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Tallin entfernt ist. Dort sollen die Eurofighter und ihre Piloten zusammen mit den NATO-Partnern den Luftraum über Osteuropa sichern. Weil am Fliegerhorst Wittmundhafen zurzeit die Start- und Landebahn erneuert wird, sind die Eurofighter und die Besatzung auf den Fliegerhorst Laage bei Rostock ausgelagert, von wo aus sie abgehoben sind.

