Stand: 10.04.2024 08:53 Uhr NABU kritisiert mangelhaften Vogelschutz im Nordwesten

Der Naturschutzbund (NABU) Niedersachsen hat sofortige Verbesserungen beim Vogelschutz in Ostfriesland gefordert. Damit reagiert der NABU nach eigenen Angaben auf das von der EU-Kommission eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren "Vogelschutz". Darin prangert die EU laut NABU den mangelhaften Schutz der Wiesenvögel und eine unzureichende Ausweisung von Schutzgebieten an. Der NABU fordert deshalb, dass zusätzlich zu den Vogelschutzgebieten "Rheiderland", "Emsmarsch" und "Raddetäler" die Emsmarsch zwischen Papenburg und Leer in Westoverledingen und das Leda-Jümme-Gebiet als Schutzgebiete nachgemeldet werden. Nur so könne man Wiesenvögel wie Uferschnepfe, Kiebitz, Brachvogel, Rotschenkel und Bekassine effektiv schützen, sagt Holger Buschmann, Landesvorsitzender des NABU Niedersachsen. Diese ehemals landschaftsprägenden Wiesenvögel stünden mittlerweile ganz oben auf der Roten Liste.

Weitere Informationen UN zeichnen Vogelschutz-Projekt aus Niedersachsen aus Das Projekt stellt 21.000 Hektar Feuchtwiesen wieder her, damit Wiesenvögel dort brüten können - etwa am Dümmer. (13.09.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.04.2024 | 09:30 Uhr