Stand: 12.02.2025 18:53 Uhr Mutter und Babys wohlauf: Seltene Vierlingsgeburt in Vechta

In einer Klinik in Vechta hat eine junge Frau Vierlinge geboren - zwei Monate vor dem eigentlichen Termin. Die Frühchen kamen per Kaiserschnitt im St. Marienhospital zur Welt, teilte ein Sprecher des Krankenhauses am Mittwoch mit. Obwohl der geplante Entbindungstermin erst für Mitte April geplant gewesen sei, habe die 22 Jahre alte Mutter die Geburt am Dienstagmorgen ohne Komplikationen überstanden. Auch die Babys seien wohlauf. Statistisch gesehen werden deutschlandweit nur einmal im Jahr Vierlinge geboren. Die Neugeborenen aus Vechta heißen demnach Anais Rebeca, Eric Gabriel, Patrick Mathias und David Cristian und wiegen zwischen 1.120 und 1.480 Gramm. Die Familie aus Emden hat bereits einen knapp zwei Jahre alten Jungen.

