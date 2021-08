Stand: 28.08.2021 20:09 Uhr Mutmaßliches Tötungsdelikt in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

In einer Wohnung in Wilhelmshaven ist eine Leiche aufgefunden worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Am Oberkörper der 70-Jährigen seien mehrere Schnitt- und Stichverletzungen festgestellt worden. Die Obduktion der Leiche habe am Freitag ergeben, dass mit hoher Sicherheit davon auszugehen ist, dass die Frau sich die Verletzungen nicht selbst zugefügt hat. Nach Angaben der Polizei hatten Angehörige die Frau am Donnerstag in der Wohnung im Stadtteil Altengroden gefunden. Die Polizei sucht Zeugen, "die Kleidung mit Blutanhaftungen oder Gegenstände, die als Tatwaffe in Frage kommen könnten", gefunden oder darüber hinaus etwas Auffälliges bemerkt haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.08.2021 | 08:00 Uhr