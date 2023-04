Stand: 13.04.2023 13:18 Uhr Mutmaßlicher Mörder in Bassum festgenommen

Die Polizei hat in Bassum (Landkreis Diepholz) einen Mann festgenommen. Der 30-Jährige soll in Frankreich einen Mord und einen versuchten Mord begangen haben. Der 30-Jährige wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Festnahme erfolgte bereits am Karfreitag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler hätten zuvor einen Hinweis erhalten, dass sich der Gesuchte in Bassum aufhalten soll. Gegen 20 Uhr konnte der 30-Jährige am angegebenen Ort von der Fahndung und einer Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden. Er wurde zunächst befragt und dann in die Justizvollzugsanstalt Vechta gebracht. Ein Gericht muss nun entscheiden, ob der Mann an Frankreich ausgeliefert wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.04.2023 | 13:30 Uhr