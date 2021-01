Mutmaßlicher Goldbetrüger aus Schortens auf der Flucht

Stand: 11.01.2021 15:31 Uhr

Die Polizei fahndet weiter nach einem mutmaßlichen Goldbetrüger aus dem Landkreis Friesland. Am Freitag soll der Mann in Oldenburg in einem Berufungsprozess vor Gericht stehen.