Stand: 19.08.2023 09:21 Uhr Mutmaßlicher Dieb entwischt Polizei - stundenlange Verfolgung

Am Freitag ist ein 18-Jähriger, der dem Amtsgericht in Varel (Landkreis Friesland) wegen Eigentumsdelikten vorgeführt werden sollte, der Polizei entflohen. Für etwa vier Stunden war der an den Händen gefesselte Mann auf der Flucht, dann konnten die Beamten ihn im Stadtgebiet festnehmen. Dies teilte ein Sprecher der Polizei Oldenburg am Freitagabend mit. Zunächst hatte die "Nordwest-Zeitung" von dem Vorfall berichtet.

