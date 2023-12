Stand: 04.12.2023 16:11 Uhr Mutmaßlicher Brötchendieb bricht Bahnmitarbeiter die Nase

Ein 23-jähriger Mann hat am Sonntagmittag einen 34-Jährigen im Bremer Hauptbahnhof durch Schläge und Tritte das Nasenbein gebrochen. Bei dem Opfer handelt es sich laut Bundespolizei um einen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn. Er soll zudem Prellungen erlitten haben. Der 23-Jährige habe zuvor ein Pizza-Brötchen an einem Stand genommen und gegessen - ohne dafür zu bezahlen, so ein Polizeisprecher. Der Mann wurde daraufhin von drei Bahnsicherheitsmitarbeitern festgehalten. In der Folge eskalierte die Situation. Der Tatverdächtige wurde schließlich von der alarmierten Polizei festgenommen. Weil er sich weiterhin massiv wehrte, wurde der Mann gefesselt und zur Wache getragen, so der Sprecher. Erst dort habe sich der 23-Jährige wieder beruhigt. Er verließ die Wache am Abend - die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und Körperverletzung gegen ihn.

