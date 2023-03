Sendedatum: 23.03.2023 06:30 Uhr Mutmaßliche Geiselnahme in Einfamilienhaus in Schwanewede

In Schwanewede im Landkreis Osterholz musste das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei am Mittwochnachmittag zu einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Einfamilienhaus ausrücken. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein Mann seine Frau und sein Kind bedroht. Polizei und THW sperrten die Straße am Ortsrand weiträumig ab. Frau und Kind kamen im Laufe der nächsten Stunden frei. Ob die beiden flüchten konnten oder vom mutmaßlichen Geiselnehmer freigelassen wurden, sei noch unklar. Am späten Abend überwältigten die Spezialkräfte den Mann. Er kam in ein Krankenhaus. Nach etwa sieben Stunden war der Einsatz beendet, das SEK rückte ab und die Sperrung der Straße wurde aufgehoben. Die Hintergründe der mutmaßlichen Geiselnahme seien noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.03.2023 | 06:30 Uhr