Stand: 19.10.2021 14:00 Uhr Mutmaßliche Betrügerin ruft bei Polizeiwache an

In Bakum (Landkreis Vechta) ist eine Frau mit einem Betrugsanruf ausgerechnet bei der örtlichen Polizeiwache gescheitert. Die Frau habe von einer belgischen Nummer aus angerufen und sich einem Polizisten gegenüber als Mitarbeiterin von Microsoft ausgegeben, hieß es von der Polizei in Cloppenburg am Dienstag. Dem Beamten erklärte sie, dass sie wegen Problemen mit dessen Computer anrufe. Wie sie ihm versicherte, ließen sich diese gegen eine Bearbeitungsgebühr schnell lösen. Dem Polizisten am Hörer sei diese Betrugsmasche bekannt gewesen, hieß es. Als er die Anruferin darauf hinwies, dass die Polizei ein eigenes Serviceteam für die Wartung der Computer hat, legte die angebliche Mitarbeiterin von Microsoft laut Polizeibericht sofort auf.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.10.2021 | 14:00 Uhr