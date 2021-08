Stand: 10.08.2021 15:06 Uhr Museumsdorf Cloppenburg: Leiterin gibt Amt ab

Nach nur etwa drei Jahren gibt die Leiterin des Museumsdorfs Cloppenburg, Julia Schulte to Bühne, ihr Amt ab. Schon Ende September soll Schluss sein. Sie sehe sich nach "neuen beruflichen Herausforderungen in der Region um", sagte Schulte to Bühne dem NDR in Niedersachsen. Der zuständige Landkreis Cloppenburg oder das Land Niedersachsen haben sich dazu bislang noch nicht geäußert, wollen dies aber in Kürze tun.

Kein Geld: Leiterin kann Pläne nicht umsetzen

Laut Schulte to Bühne fehlen die Mittel, um das Freilichtmuseum weiterzuentwickeln. Die promovierte Volkskundlerin wollte ursprünglich eine Nachkriegs-Abteilung im Museumsdorf entstehen lassen. Die Dorfdisco aus Harpstedt ist bereits neu entstanden - mehr ist zurzeit aber offenbar nicht möglich. Zwar gibt es Förderung in Millionenhöhe von Land und Bund, dieses Geld aber fließt in die Erhaltung der vorhandenen alten Gebäude. Nachdem kürzlich eine Sammlung mit Stücken aus der Nachkriegszeit abgebrannt ist, sind die Ausbau-Pläne in noch weitere Ferne gerückt.

Besucherzahlen wegen Corona stark gesunken

Das Cloppenburger Freilichtmuseum ist mit rund 250.000 Gästen das besucherstärkste Museum in Niedersachsen. Die Zahl der Besuchenden war allerdings zuletzt wegen der Corona-Krise stark gesunken, das Museum war zeitweise geschlossen.

