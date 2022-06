Stand: 28.06.2022 10:10 Uhr Museumsbahn "Jan Harpstedt" fährt wieder regelmäßig

Die Museumsbahn "Jan Harpstedt" fährt wieder regelmäßig zwischen Harpstedt im Landkreis Oldenburg und Delmenhorst. Immer am ersten und dritten Sonntag im Monat rollt der historische Zug, sagte der Vorsitzende der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde, Andreas Wagner. Im August und September sollen auch die Dampflokomotive und ein Buffetwagen eingesetzt werden. Die ersten Termine sind am 3. und 17. Juli. Dann macht "Jan Harpstedt" unter anderem Halt in Dünsen, Heiligenrode und Annenheide. Fahrkarten gibt es laut Wagner am und im Zug, Fahrräder dürfen mitgenommen werden. Die Museumsbahn wird seit 1976 vom Verein Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde betrieben. Interessierte können sich jeden Samstagvormittag in der Fahrzeughalle beim Bahnhof Harpstedt über die Arbeit der Aktiven Vereinsmitglieder informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.06.2022 | 13:30 Uhr