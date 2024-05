Stand: 23.05.2024 13:23 Uhr Munition im Watt? Experten untersuchen verdächtigen Gegenstand

Ein Holzpflock im Watt hat am Donnerstagmorgen bei Wilhelmshaven einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Gegenstand im Schlick sah für einen Bürger verdächtig aus. Der Mann vermutete Munition, die im Watt steckte, und alarmierte die Polizei. Die rückte zusammen mit der Wasserschutzpolizei und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Der konnte allerdings schnell Entwarnung geben. Nachdem klar war, dass ein Holzpflock im Watt lag und keine Munition, konnte die vermeintliche Gefahrenzone wieder aufgehoben werden. Die Polizei lobte den Hinweisgeber aber ausdrücklich, dass er Alarm geschlagen hatte. Verdächtige Beobachtungen sollten immer über den Notruf oder die Telefonnummer der örtlichen Polizeidienststelle mitgeteilt werden, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.05.2024 | 13:30 Uhr