Stand: 31.03.2022 09:16 Uhr Mützen in die Luft: Polizeikommissare feiern Studienabschluss

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat am Mittwochabend 175 Absolventinnen und Absolventen der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg verabschiedet. Bei der Feierstunde in der Kongresshalle der Weser-Ems-Hallen in Oldenburg sagte Pistorius: "Als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind Sie für Schutz und Hilfe zuständig, Sie müssen Gefahren erkennen und bestenfalls schon verhindern, bevor sie entstehen. Sie müssen konsequent und souverän eingreifen, mit Empathie und Fingerspitzengefühl." Den Absolventinnen und Absolventen des 16. Studienjahrgangs wurde der akademische Grad eines "Bachelor of Arts" verliehen. Sie erhielten ihre Ernennungsurkunden zu Polizeikommissarinnen und -kommissaren. Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie, lobte das soziale Engagement der Studierenden, die zugunsten der Ukraine-Hilfe und anlässlich der getöteten Polizistin und des getöteten Polizisten aus Rheinland-Pfalz Spenden gesammelt hatten. Die Veranstaltung endete mit dem traditionellen "Mützenwurf" der Absolventinnen und Absolventen.

