Stand: 21.07.2021 20:49 Uhr Motorradkorso für krebskranken Sechsjährigen genehmigt

Der Landkreis Leer hat einen Motorradkorso für einen krebskranken Jungen in Rhauderfehn genehmigt. Nach einem Aufruf im Internet wollen am Sonnabend Hunderte Motorradfahrer dem Sechsjährigen einen Wunsch erfüllen und an seinem Haus vorbeifahren. Die Polizei will den Korso begleiten. Der kranke Junge werde am Wochenende für die Aktion das Krankenhaus verlassen können, teilten die Veranstalter mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.07.2021 | 06:30 Uhr