Stand: 30.03.2025 14:44 Uhr Motorradfahrer schwer verletzt: 59-Jähriger prallt gegen Baum

Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Cloppenburger verlor den Angaben zufolge in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.

