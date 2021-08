Stand: 25.08.2021 09:24 Uhr Motorradfahrer prallt gegen Auto und wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ihlow (Landkreis Aurich) ist ein 65 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei stieß er gestern Nachmittag auf der Landesstraße 1 mit einem Auto zusammen. Der 68Jährige Autofahrer hatte abbiegen wollen und fuhr daraufhin den Motorradfahrer aus Moormerland an. Er kam schwer verletzt in eine Klinik.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.08.2021 | 09:30 Uhr