Stand: 12.03.2022 13:32 Uhr Motorradfahrer nach Unfall auf B6 in Lebensgefahr

Auf der Bundesstraße 6 bei Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) ist ein Motorradfahrer am Sonnabend bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer in Süstedt beim Linksabbiegen auf die Bundesstraße den dort fahrenden Motorradfahrer offenbar übersehen. Der 51-Jährige versuchte zwar noch, dem Auto auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die B6 war wegen des Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt.

