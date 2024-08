Stand: 29.08.2024 15:14 Uhr Motorradfahrer flieht in Cuxhaven mit Tempo 170 vor Polizei

Eine Polizeistreife ist am Mittwochabend in Cuxhaven auf einen Motorradfahrer aufmerksam geworden, der vom Bahnhof aus in Richtung Innenstadt gefahren ist. Der Fahrer sah den Angaben der Polizei zufolge den Streifenwagen und beschleunigte daraufhin sein Motorrad stark. Auf Halte-Signale der Beamten reagierte der Fahrer demnach nicht. Der Streifenwagen verfolgte die Maschine durch verschiedene Straßen im Hafen. Auf dem Weg in Richtung Hauptstraße habe sich dann die Spur verloren. Der Motorradfahrer sei den Angaben nach innerorts statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde teilweise 170 gefahren. Daher wird gegen ihn nun wegen eines sogenannten illegalen Eigenrennens ermittelt. Der Mann war den Beamten zufolge auf einem Motorrad vom Typ KTM mit Cuxhavener Kennzeichen unterwegs. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Cuxhaven unter der Telefonnummer (04721) 57 30 melden.

