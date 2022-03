Stand: 13.03.2022 12:35 Uhr Motorradfahrer bei Unfall auf B6 lebensgefährlich verletzt

In Graue im Landkreis Diepholz ist am Sonnabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 68-Jährige aus Hoya fuhr laut Polizeiangaben auf der B6 aus Richtung Wietzen kommend in Richtung Asendorf. Eine Autofahrerin übersah den Mann offenbar, als sie von der L352 kommend auf die B6 auffahren wollte. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen und der Motorradfahrer wurde auf die Motorhaube eines weiteren Autos geschleudert. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen, ein Rettungshubschrauber brachte den 68-Jährigen in ein Krankenhaus. Bereits am Sonnabend war ein Motorradfahrer auf der B6 bei Bruchhausen-Vilsen lebensgefährlich verletzt worden.

Weitere Informationen Motorradfahrer nach Unfall auf B6 in Lebensgefahr Ein Autofahrer hatte den 51-Jährigen bei Bruchhausen-Vilsen übersehen. Der Verletzte kam per Hubschrauber in eine Klinik. (12.03.2022) mehr

