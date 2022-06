Stand: 22.06.2022 10:17 Uhr Motorhaube offen - Autofahrer erhält vom TÜV Schadenersatz

Weil die Motorhaube seines Autos während einer Fahrt auf der Autobahn plötzlich hochklappte, erhält der Halter jetzt Schadenersatz vom Land Niedersachsen. Das hat das Oberlandesgericht Oldenburg entschieden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass ein TÜV-Prüfer die Motorhaube nicht richtig arretiert hatte. Als die Ehefrau des Wagenhalters kurz nach der TÜV-Prüfung mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs war, klappte plötzlich die Motorhaube hoch, so dass die Sicht versperrt war. Geistesgegenwärtig konnte die Frau das Auto auf den Seitenstreifen lenken. Sie und eine Beifahrerin wurden nicht verletzt, aber am Pkw entstand Totalschaden. Daraufhin verklagte der Ehemann das Land Niedersachsen auf Schadenersatz. Das Landgericht wies die Klage ab. Eine Berufung gegen dieses Urteil beim Oberlandesgericht hatte jetzt aber Erfolg. Der Kläger erhält nach dem Richterspruch Ersatz für den Totalschaden. Außerdem muss das Land Niedersachsen ihm die Kosten für den Rechtsanwalt ersetzen.

