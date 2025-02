Mordversuch auf Friedhof mit Armbrust? Ehepaar ab heute vor Gericht Stand: 17.02.2025 08:01 Uhr Wegen versuchten Mordes muss sich ab heute ein Ehepaar aus Achim vor Gericht verantworten. Beide sollen einen Mann auf einem Friedhof in einen Hinterhalt gelockt haben. Hintergrund war wohl ein Sorgerechtsstreit.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 43-Jährigen und dem 50 Jahre alten Angeklagten vor, im August vergangenen Jahres ihrem Opfer auf dem Friedhof in Bremen-Osterholz aufgelauert zu haben. Die Frau soll am Tatabend zunächst von hinten einen Pfeil in den Rücken des Mannes geschossen haben. Anschließend versuchte der 50-Jährige laut Anklage, mit einem Hammer auf den am Boden liegenden Verletzten einzuschlagen. Dieser habe jedoch ausweichen können und sei davongelaufen.

Anklage: Rechtsstreit um gemeinsames Kind

Das Ehepaar habe den Verletzten zunächst verfolgt und vergeblich versucht, die Armbrust erneut zu laden. Als Passanten auf die Tat aufmerksam wurden, flohen beide. Sie wurden später in Achim (Landkreis Verden) festgenommen. Das zum Tatzeitpunkt 42 Jahre alt Opfer wurde im Krankenhaus behandelt. Die Verletzung am Rücken war laut früheren Polizeiangaben nicht lebensgefährlich. Bei dem Mann soll es sich um den Ex-Partner der angeklagten Frau handeln. Grund für die Attacke soll laut Anklage ein Rechtsstreit um das gemeinsame Kind gewesen sein. In dem Prozess vor dem Landgericht Bremen sind neun Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird nicht vor Mitte April gerechnet.

