Mordversuch mit Armbrust auf Bremer Friedhof? Urteil erwartet Stand: 14.04.2025 07:43 Uhr Im Prozess um einen mutmaßlichen Mordversuch auf einem Friedhof in Bremen könnte heute vor dem Landgericht Bremen ein Urteil fallen. Das angeklagte Ehepaar soll einen Mann mit Armbrust und Hammer attackiert haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ehepaar versuchten Mord vor. Laut Anklage sollen die Eheleute im August 2024 dem Ex-Partner der Frau in einer Friedhofskapelle aufgelauert haben. Die 43-jährige Angeklagte soll ihm dort mit einer Armbrust einen Pfeil in den Rücken geschossen haben. Als der Mann zu Boden ging, soll der 50-jährige Angeklagte mit einem Hammer auf ihn eingeschlagen haben. Laut Staatsanwaltschaft konnte das Opfer den Angriff abwehren und die Frau zu Boden bringen, die erneut auf ihn zielte. Als der Mann um Hilfe schrie, seien mehrere Passanten aufmerksam geworden und das Paar sei geflohen. Sie wurden später in Achim (Landkreis Verden) festgenommen.

Hintergrund war wohl Sorgerechtsstreit

Videos 1 Min Prozessauftakt in Bremen: Mordversuch auf Friedhof Ein Pärchen soll versucht haben, den Ex-Gefährten der Frau heimtückisch mit einer Pistolen-Armbrust und einem Hammer umzubringen. 1 Min

Das zum Tatzeitpunkt 42 Jahre alte Opfer kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt. Früheren Angaben der Polizei zufolge waren die Verletzungen nicht lebensgefährlich. Hintergrund des Angriffs soll laut Anklage ein Sorgerechtsstreit um das gemeinsame dreijährige Kind des Opfers und der 43-Jährigen gewesen sein. Seit Februar steht das angeklagte Ehepaar vor Gericht. Heute Vormittag sollen nach Angaben des Gerichts die Plädoyers gehalten werden, anschließend könnte das Urteil fallen.