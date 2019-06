Stand: 06.06.2019 06:00 Uhr

Mordprozess gegen Högel: Heute Urteil erwartet

Rund sieben Monate wurde vor dem Landgericht Oldenburg verhandelt - am Donnerstagvormittag wird nun das Urteil gegen den mutmaßlichen Serienmörder Niels Högel erwartet. Dem Ex-Krankenpfleger wird vorgeworfen, zwischen den Jahren 2000 und 2005 an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst 100 Patienten ermordet haben. Dabei soll der heute 42-Jährige seinen Opfern unterschiedliche Medikamente gespritzt haben, um sich bei einer anschließenden Reanimierung als Retter zu präsentieren. Viele Patienten überlebten das nicht.

Högel-Prozess: Plädoyers der Verteidigung Niedersachsen 18.00 - 05.06.2019 18:00 Uhr Autor/in: Christina Gerlach Nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatte Niels Högel das letzte Wort: In einer vorgelesenen Erklärung entschuldigte sich der Ex-Krankenpfleger.







Verteidigung fordert Freispruch in 31 Fällen

Dass Högel wegen Mordes verurteilt wird, steht fest. Die Frage ist allerdings, wie viele der 100 angeklagten Taten das Gericht tatsächlich für zweifelsfrei nachgewiesen hält. Alle Taten liegen inzwischen mehr als 14 Jahre zurück. Um sie nachzuweisen, hatten die Ermittler mehr als hundert Leichname exhumieren und auf Medikamentenrückstände untersuchen lassen. Högel selbst hatte nur einen Teil der angeklagten Taten gestanden, an die meisten konnte er sich vor Gericht nach eigenen Angaben nicht erinnern. Die Staatsanwaltschaft hält den Mordvorwurf in 97 Fällen für erwiesen. Die Verteidigerinnen dagegen hatten am Mittwoch in 31 Fällen auf Freispruch plädiert, weil die Beweise nicht ausreichen. Für 55 Fälle forderten sie eine Verurteilung wegen Mordes, für 14 wegen versuchten Mordes.

Högel entschuldigt sich bei Angehörigen

Sowohl Anklage als auch die Anwältinnen hatten betont, dass Högel nur für die Fälle verurteilt werden kann, die eindeutig nachgewiesen werden können. Auch Högel selbst äußerte sich am Mittwoch: In seinem Schlusswort entschuldigte er sich erneut bei den Angehörigen der Opfer für das "unfassbare Leid", das er ihnen zugefügt habe. Er könne heute nicht mehr nachvollziehen, warum er die Taten begangen habe.

Bereits 2015 war der ehemalige Krankenpfleger unter anderem wegen zweifachen Patientenmordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden und sitzt im Gefängnis in Oldenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.06.2019 | 06:00 Uhr