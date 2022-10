Mordprozess: Wende im Fall der getöteten Ekaterina B.?

In Bremen steht derzeit ein 46 Jahre alter Mann vor Gericht, der seine Ehefrau ermordet haben soll. Jetzt hat die Polizei ein weiteres Leichenteil in der Geeste bei Bremerhaven gefunden. Die Mutter des Angeklagten hatte die Tat in der vergangenen Woche gestanden und die Ermittler zu einem mit Hanteln beschwerten Sack in dem Fluss geführt. Zudem habe sich nach Informationen des Regionalmagazins "buten und binnen" von Radio Bremen ein Zeuge gemeldet. Demnach soll die Mutter des Angeklagten dem Zeugen einen Sack mit Bekleidung und einem USB-Stick ausgehändigt haben. Die Gegenstände würden untersucht, sagte ein Sprecher des Landgerichts.

Fahnder finden am Weserufer Leichenteile im Koffer

Ekaterina B. war Anfang Februar verschwunden. Einige Wochen später entdeckten Beamte mitten in der Stadt am Ufer der Weser einen Koffer mit Leichenteilen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Ehemann die 32-Jährige umgebracht hat. Ende August startete der Mordprozess vor dem Landgericht Bremen. Die Fahnder zweifeln das Geständnis der Mutter an. Sie muss derzeit nicht in Haft. Anfang November soll sie erneut vor Gericht vernommen werden. Der tatverdächtige Sohn bleibe weiter in Untersuchungshaft, hieß es.

