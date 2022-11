Stand: 07.11.2012 16:00 Uhr Mord an Lena: Zwei verlorene Leben von Oliver Gressieker

Es herrscht eine ziemlich bedrückende Stimmung, als der Mörder der elfjährigen Lena am Mittwochmorgen gegen kurz nach 9 Uhr in den Schwurgerichtssaal des Auricher Landgerichts geführt wird. Mit einem großen Aktenordner verdeckt der 19-Jährige sein Gesicht vor den Kameras der Fernsehteams und Fotografen. In geduckter Haltung schleicht er zu seinem Platz auf der Anklagebank, die Kapuze des dunkelblauen Pullovers weit über den Kopf gezogen. Bei fast völliger Stille richten sich drei Minuten lang alle Blicke und Objektive auf den Mann, der am 24. März in Emden die unfassbare Tat begangen hat.

Einweisung in geschlossene Einrichtung

Danach spricht der Vorsitzende Richter Werner Brederlow ohne Zögern das Urteil: Der Angeklagte wird des Mordes, der schweren Körperverletzung und des versuchten sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden. Da er laut Gutachter unter einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet, kommt er auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Einrichtung. Außerdem muss er an die Mutter, den Bruder und den Stiefvater von Lena Schadenersatz in Höhe von fast 85.000 Euro zahlen. Der 19-Jährige, der vom Gericht nach Jugendstrafrecht verurteilt und als eingeschränkt schuldfähig beurteilt wird, zeigt keinerlei Regung. Mit gesenktem Kopf hockt er wie betäubt neben seinem Anwalt.

Lenas Eltern kämpfen mit den Tränen

Den Eltern von Lena, die fünf Meter entfernt auf der anderen Seite des Saals sitzen, ist dagegen deutlich anzusehen, wie sehr sie der Gerichtstermin mitnimmt. Als Richter Brederlow auf Details der Tat eingeht, bricht die Mutter in Tränen aus und auch der Stiefvater ringt um Fassung. Brederlow beschreibt, wie der Mord in dem Emder Parkhaus aus Sicht des Gerichts abgelaufen sein muss. Demnach folgte Lena ihrem Mörder völlig arglos in das Parkhaus. In einem Treppenhaus warf der Angeklagte das Mädchen dann zu Boden und entkleidete sie teilweise. Als sie sich wehrte, versetzte er ihr einen Messerstich und erwürgte sie schließlich, "um sie zum Schweigen zu bringen".

Täter ist "kaum therapiefähig"

In seinen weiteren Ausführungen macht Brederlow deutlich, dass er den 19-Jährigen für "kaum therapiefähig" hält. Der Angeklagte habe im Laufe des Prozesses keine Einblicke in sein Seelenleben zugelassen. Außerdem hätten Gutachter erhebliche Reifeverzögerungen und eine langjährige Persönlichkeitsstörung festgestellt. Von daher könne man davon ausgehen, dass es sich bei der Einweisung in die Psychiatrie um ein "sehr langes Wegschließen des Täters" handele, so Brederlow. Bereits während des Prozesses war der Angeklagte von der Untersuchungshaft in eine psychiatrische Einrichtung verlegt worden. Schon vor dem Mord an Lena hatte er sich freiwillig in eine Jugendpsychiatrie begeben. Dort war er allerdings entlassen worden, als er 18 Jahre alt wurde.

Richter: Lenas Tod war nicht zu verhindern

Entschieden zurück weist das Gericht Spekulationen, dass der Tod von Lena ohne Ermittlungspannen hätte verhindert werden können. "Auch bei einem optimalen Verlauf wäre der Angeklagte wegen seines jugendlichen Alters nicht festgesetzt worden", sagt Richter Brederlow. Diese Einschätzung teilen auch Verteidigung und Nebenklage. "Der Angeklagte allein ist schuldig und für Lenas Tod verantwortlich", so Rechtsanwalt Bernhard Weiner, der die Angehörigen vertritt. Eine mögliche Untätigkeit der Behörden sei nicht ursächlich.

Ermittler vergessen Hausdurchsuchung

Der 19-Jährige hatte sich einige Monate vor dem Mord selbst angezeigt, weil er Kinderpornos auf seinen Rechner geladen und eine Siebenjährige nackt fotografiert hatte. Die Ermittler versäumten es damals jedoch, weiter gegen ihn vorzugehen, da eine gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchung unbearbeitet liegen blieb. Gegen acht Polizisten aus Emden und Aurich laufen deshalb zurzeit noch Disziplinarverfahren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt außerdem wegen fahrlässiger Tötung gegen Verantwortliche einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo der damals Jugendliche in Behandlung war.

Voraussichtlich keine Revision

Verteidiger und Nebenkläger erklärten, dass sie gegen das Urteil voraussichtlich keine Revision einlegen werden. "Das Ergebnis, das die Kammer verkündet hat, ist auch für den Angeklagten nachvollziehbar", sagte der Anwalt des 19-Jährigen, Rainer Nitschke. Seinem Mandaten gehe es sehr schlecht. Für die Eltern von Lena dürfte das kein Trost sein. Sie verließen den Gerichtssaal noch vor dem Ende der Verhandlung.