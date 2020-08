Stand: 27.08.2020 06:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mord-Prozess: Urenkel in Oldenburg vor Gericht

Von heute an muss sich ein 21 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Oldenburg wegen der Tötung seiner Urgroßmutter verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem jungen Mann zur Last, die 88-Jährige Ende Februar in ihrer Wohnung ums Leben gebracht zu haben, um an Geld zu kommen. Die Strafverfolgungsbehörde hat den Mann wegen Mordes angeklagt.

Kamera filmt Angeklagten vor Bankautomat

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der mutmaßliche Mörder sich die Kontokarte seiner Urgroßmutter aneignen wollte. Dabei soll er der Frau mehrfach mit dem Ellenborgen gegen den Kopf geschlagen haben. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Polizei kam dem 21-Jährigen auf die Spur, nachdem Kameras ihn dabei filmten, wie er an einem Bankautomaten Geld mit einer EC-Karte der Frau abgehoben hatte. Die Seniorin war tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden, nachdem der Vermieter die Polizei verständigt hatte.

