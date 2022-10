Stand: 23.10.2022 09:27 Uhr Moormerland: Unbekannte werfen Steine auf A1

Von einer Brücke über der A1 haben Unbekannte in Moormerland (Landkreis Leer) Steine auf die Fahrbahn geworfen. Dabei seien am Samstagabend zwei Autos beschädigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Deren Fahrer seien unverletzt geblieben. In der Nähe der Brücke wurden laut Polizei drei Jugendliche angetroffen. Die zwei 15-Jährigen und der 16-Jährige hätten angegeben, Personen auf der Brücke gesehen zu haben. Die Polizei prüfe diese Aussagen nun.

