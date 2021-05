Stand: 21.05.2021 11:34 Uhr Moormerland: Hausärzte verimpfen AstraZeneca im Akkord

Ein Hausarzt im Landkreis Leer hat am Freitagmorgen eine Corona-Impfaktion mit AstraZenca gestartet. Nach Angaben des Arztes aus dem Moormerland könne jeder vorbeikommen, der geimpft werden wolle. Rund 1.000 Dosen AstraZeneca stünden zur Verfügung. 600 Menschen hätten sich angemeldet. Weitere könnten spontan erscheinen. Die ersten Impfwilligen warteten bereits am frühen Morgen auf Campingstühlen vor den Praxisräumen. An der Aktion beteiligen sich fünf weitere Kollegen des Arztes.

