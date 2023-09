Stand: 01.09.2023 14:30 Uhr Möwe mit Beachballschläger geschlagen? Polizei sucht Zeugen

Ein Mann soll am Hauptstrand von Wangerooge eine Silbermöwe mit einem Beachballschläger geschlagen haben. Mitarbeiter der Naturschutz- und Forschungsgemeinschaft Mellumrat hatten das von Augenzeugen erfahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die von den Mitarbeitern gefundene Möwe hatte demnach blutige Verletzungen und einen gebrochenen Flügel. Der bislang unbekannte Mann im Alter von etwa 55 bis 60 Jahren soll am 18. August auf das Tier eingeschlagen haben, weil es offenbar ein Brötchen von ihm gestohlen hatte. Silbermöwen gelten nach dem Bundesnaturschutzgesetz als besonders geschützte Tierart. Die Polizei Wangerooge bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04469) 94 69 00 zu melden.

