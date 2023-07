Stand: 17.07.2023 14:53 Uhr Möwe löst Unfall in Bremerhaven aus

Eine Möwe ist einem Motorradfahrer in Bremerhaven ins Hinterrad geflogen und hat den Fahrer zu Fall gebracht. Der 43-Jährige war im Überseehafengebiet unterwegs, als der Vogel plötzlich auf ihn zuflog, wie die Polizei am Montag mitteilte. Obwohl der Mann sofort bremste, kollidierte die Möwe bei dem Vorfall am Samstag mit dem Hinterrad seiner Maschine. Der Fahrer geriet ins Rutschen und stürzte. Er blieb unverletzt. Die Möwe konnten die Einsatzkräfte der Polizei am Unfallort nicht mehr finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.07.2023 | 13:30 Uhr