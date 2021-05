Modellprojekt: 5G-Standard entlang der A27 Stand: 05.05.2021 14:07 Uhr Die Autobahn 27 im Landkreis Cuxhaven wird buchstäblich zum Datenhighway: Entlang der Strecke soll in einem Modellversuch der schnelle Mobilfunkstandard 5G praxisnah getestet werden.

Mit dem 5G-Standard soll nicht etwa das Telefonieren im Auto zwischen Bremerhaven und Cuxhaven verbessert werden - vielmehr geht es um Anwendungen links und rechts der Autobahn. So könnten zum Beispiel Bauern mit Hilfe von 5G und dem sogenannten Smartfarming ihre Felder mit autonom gesteuerten Landmaschinen bestellen. Oder Containerbrücken hieven die Ladung von Schiffen computergesteuert ohne Fahrer am Bremerhavener Containerterminal von den Schiffen - all das läuft im 5G-Standard besser und soll in diesem Modellversuch erprobt werden.

Mehr als vier Millionen Euro Förderung

"Das hat einen so hohen Innovationscharakter, dass wir in ganz Deutschland davon profitieren", erklärt Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Bundesweit werden 48 5G-Modellprojekte gefördert. Der Datenhighway A27 könnte schon im Sommer mehr als vier Millionen Euro aus Berlin bekommen. Die Glasfaserkabel entlang der Autobahn sind bereits verlegt, konkrete Test-Anwendungen werden derzeit vorbereitet

