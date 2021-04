Stand: 12.04.2021 19:54 Uhr Modellkommune: Emden stoppt Planung für Innenstadt-Öffnung

Nun legt auch die Stadt Emden ihre Planungen für die Öffnung ihrer Innenstadt als Modellkommune auf Eis. Dieser Beschluss sei am Montag nach Rücksprache mit Vertretern von Handel und Gastronomie getroffen worden, teilte die Stadt mit. Als Grund nannte sie die fehlende Planungssicherheit angesichts der noch unklaren geplanten bundeseinheitlichen Regelungen des neuen Infektionsschutzgesetzes. Das dreiwöchige Modellprojekt hätte eigentlich an diesem Donnerstag in Emden starten sollen. "Solange die Landes- und Bundesregierung keine verlässlichen und dauerhaften Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Modellprojektes schaffen, lohnen sich der immense Aufwand und die Mühe für die Einzelhändler und Gastronomen nicht", so die Stadt. Aktuell sei es nicht möglich, Öffnungen zu erproben. Ob die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt ihre Planungen wieder aufnehmen will, ist derzeit noch nicht absehbar.

