Stand: 04.10.2020 14:57 Uhr Mobiler Freizeitpark in Vechta: Schausteller sind zufrieden

Anfang September hatte in Vechta der erste mobile Freizeitpark Niedersachsens eröffnet - nach vier Wochen endet an diesem Sonntag das Treiben auf dem Stoppelmarktgelände. Die Schausteller sind weitestgehend zufrieden, wie ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen sagte. Rund 40.000 Gäste hätten an den letzten vier Wochenenden den Park besucht, Hygienekonzept und begrenzte Besucherzahlen hätten funktioniert. Auf dem eingezäunten Areal hatten etwa 40 Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut. Auch in Bruchhausen-Vilsen endet das mobile Freiluft-Vergnügen, das den Menschen Abwechslung und den in der Corona-Krise gebeutelten Schausteller ein paar Einnahmen bescheren soll. Die Freizeitparks in Oldenburgund Papenburg laufen noch bis zum kommenden Wochenende. Das Herbstvergnügen in Hannover endet am 1. November.

