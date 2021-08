Stand: 10.08.2021 08:21 Uhr Mobile Impfaktionen: Kreise Vechta und Diepholz zufrieden

An der Corona-Sonderimpfung am Wochenende auf dem Stoppelmarkt-Gelände in Vechta haben rund 150 Menschen teilgenommen. Der Landkreis sei mit der Aktion zufrieden, so eine Sprecherin. Auch der Landkreis Diepholz meldet erfolgreiche mobile Sonder-Impfaktionen im seiner Region. Dabei seien bislang fast 700 Impfwillige mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson geimpft worden.

