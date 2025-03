Mitbewohner in Achim erstochen? Urteil in Mordprozess erwartet

Stand: 31.03.2025 19:44 Uhr

Im Mordprozess gegen einen 27-Jährigen in Achim (Landkreis Verden) soll am Dienstag vor dem Landgericht Verden ein Urteil fallen. Er soll seinen Mitbewohner getötet haben, der ihn in seine Wohnung aufgenommen hatte.