Stand: 22.03.2024 06:40 Uhr Mit Wucht gegen Baum geprallt: 21-jähriger Autofahrer stirbt

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist in Bassum (Landkreis Diepholz) mit seinem Wagen gegen einen Baum gerast und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Nacht zu Freitag eine halbe Stunde vor Mitternacht. Offenbar habe der Fahrer in einer leichten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen sei mit so großer Wucht gegen den Baum geschleudert worden, dass der 21-Jährige eingeklemmt worden sei. Feuerwehrleute befreiten den jungen Mann. Er war laut Polizei aber so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

