Stand: 08.07.2023 11:21 Uhr Mit Tempo 150 durch Leer: Polizei beendet illegales Autorennen

Ein illegales Autorennen von Jugendlichen hat die Polizei in Leer auf den Plan gerufen. Der Besatzung eines Streifenwagens waren am frühen Freitagmorgen zwei Autos aufgefallen, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Das teilte die Polizei in Leer am Samstagvormittag mit. Demnach waren die Raser mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern unterwegs. Allein aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens seien keine Unbeteiligten gefährdet worden. Eines der Autos wurde von einer 18-Jährigen aus Leer gesteuert, die mit einer 16-jährigen Beifahrerin unterwegs war. Im anderen Fahrzeug saß ein 21-Jähriger am Steuer, der zwei 17-Jährige und einen 18-Jährigen mit im Auto hatte. Alkohol- und Drogentests verliefen negativ. Die Polizei leitete gegen beide Fahrer Strafverfahren ein. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.07.2023 | 11:00 Uhr