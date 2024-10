Stand: 21.10.2024 15:36 Uhr Mit Stock bedroht: Raubüberfall auf Oldenburger Tankstelle

Mit einem Stock bewaffnet hat ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend eine Tankstelle in Oldenburg überfallen. Der unbekannte Mann soll gegen 18.55 Uhr die Tankstelle in der Donnerschweer Straße betreten haben, so die Polizei. Dort habe er einen Mitarbeiter mit einem Stock bedroht und gezwungen, die Kasse zu öffnen. Dort habe er Bargeld entwendet. Der Täter habe dem Mitarbeiter erneut Gewalt angedroht und ihn aufgefordert, die Polizei nicht zu verständigen. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter wird als männlich, etwa 25 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Zudem soll der Mann schwarze Haare und einen eher rötlichen Bart getragen haben. Laut Polizei war er mit einer roten Sporthose sowie einer dunklen Jacke bekleidet. Er könnte mit einem dunklen Kleinwagen geflohen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

Weitere Informationen Raubüberfall mit Beil: Sechseinhalb Jahre Haft für Intensivtäter Ein 22-Jähriger hatte unter anderem eine Tankstelle in Uelzen ausgeraubt. Nun steht das Urteil fest. (06.10.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg