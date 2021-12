Stand: 20.12.2021 17:41 Uhr Mit Pfeil und Bogen auf Ex-Frau geschossen: Vier Jahre Haft

Weil er mit Pfeil und Bogen auf seine Ex-Ehefrau geschossen hat, ist ein 36-jähriger Mann aus Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er muss wegen seiner Drogensucht außerdem in eine geschlossene Entzugseinrichtung. Der Mann hatte sich am Tattag heimlich ins Haus seiner Ex-Frau geschlichen, neben Pfeil und Bogen war er mit einem Samurai-Schwert bewaffnet. Die Frau war zunächst geflüchtet. Der Angeklagte hatte dann so getan, als verlasse er das Haus wieder. Seine Ex-Frau war aber skeptisch geblieben und hatte vorsichtig in alle Räume geschaut. In einem der Zimmer saß dann der Angeklagte mit Pfeil und Bogen im Anschlag. Er schoss sofort. Der Metallpfeil verfehlte den Kopf der Frau nur knapp. Das Landgericht Oldenburg wertete dies als versuchten Totschlag.

